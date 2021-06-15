Москва, , 14:34 — REGNUM Благостная картинка об «островке безопасности» на северо-востоке Сирии рядом с проамериканскими силами не соответствует действительности, на самом деле там образовался очаг джихадистских радикалов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 15 июня в своём телеграм-канале.

Захарова прокомментировала публикацию в газете The Wall Street Journal с «шокирующими подробностями» о сирийском лагере для беженцев Эль-Холь. По её словам, обычно западные издания сообщают о «процветающем» регионе Сирии, находящемся под контролем проамериканских сил.

«На самом деле в непосредственном соседстве с американским военным контингентом образовался настоящий джихадисткий очаг, из которого систематически сбегают радикалы, чтобы сеять смерть и хаос дальше на всей территории страны и за ее пределами», — написала дипломат.

Американская газета отмечает, что лагерем почти полностью руководят джихадисты. За танцы там грозит смертная казнь, и более 40 человек с начала года были казнены, в том числе — обезглавлены.

Проживающие в лагере жёны и вдовы боевиков способствуют распространению радикального исламизма, они воспитывают молодёжь и держат связь с джихадистским подпольем. При этом «Сирийские демократические силы» почти не борются с опасными экстремистскими тенденциями, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также посетовала на то, что «пресловутые российские хакеры» интересуют лидеров государств ЕС больше, чем реальные проблемы.

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