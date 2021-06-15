Кишинёв, , 14:26 — REGNUM Отставные офицеры силовых органов Молдавии написали открытое письмо молдавскому президенту Майе Санду. Текст обращения 15 июня был опубликован на сайте общественной платформы «Народный союз».

Авторы письма сообщили, что их беспокоит угроза дестабилизации в стране. Они призвали Санду ответить на заданные вопросы, которые интересуют «большую часть молдавского общества».

Один из вопросов отставников касается опубликованная в СМИ информация о том, что в Молдавии к секретным документам якобы имеют доступ представители иностранных структур.

«Почему вы, как глава государства, не предпринимаете все возможные меры, чтобы эти действия, которые можно расценивать как преступные, были пресечены и впредь не имели место?» — говорится в обращении к молдавскому президенту.

Также в письме послов США, Румынии и представителя Евросоюза Дерека Хогана, Даниела Ионицэ и Петера Михалко обвинили во вмешательстве во внутренние дела Молдавии. Авторы обращения спрашивают, когда Санду выразит официальный протест по этому поводу?

Кроме того, отставные офицеры выразили беспокойство деятельностью партий, выступающих за объединение Молдавии с Румынией, а также отношением властей к молдавскому языку.

«До каких пор Вы и Ваши единомышленники будете называть его (молдавский язык, — прим. ИА REGNUM) «румынским»? — говорится в письме. — Когда Вы инициируете процесс запрета партий унионистского толка, чьи действия самым непосредственным образом подрывают государственность и суверенитет Республики Молдова?»

Отставники также негативно оценили внутреннюю политику Санду и призвали её «встать на сторону народа», вместо того, чтобы «потакать западным кураторам».

Стоит отметить, что платформа «Народный союз» была создана в Молдавии в мае. Её члены объявили, что выступают за сохранение и укрепление государственности в стране, а также заявили о поддержке на предстоящих парламентских выборах блока Партии социалистов и Партии коммунистов.

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