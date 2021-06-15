Стокгольм, , 14:22 — REGNUM Поставив ультиматум правительству Швеции, «Левые» борются за свою политическую честь. Но партия полностью зависит от решения «Умеренных» и «Христианских демократов», которые пока что проявляют прохладный интерес к разворачивающемуся кризису. До объявления вотума недоверия премьер-министру Стефану Лёвену предстоит пройти еще долгий путь. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон, комментируя ультиматум правительству, с помощью которого «Левые» призывают изменить решение о введении рыночного механизма установлении арендной платы в Швеции.

«Когда Левые проголосовали за правительство под руководством Социал-демократов после последних выборов, были выдвинуты два четких требования: не изменять «Закон о защите прав трудящихся» (LAS) и не вводить рыночный механизм арендной платы для новостроек. Правительству удалось решить первый вопрос, и теперь оно собирается сделать то же самое в отношении аренды жилья на рыночных условиях. Таким образом, для Левой партии чрезвычайно важно с политической точки зрения показать, что они не пресмыкаются перед Стефаном Лёвеном. Отсюда и такой высокий тон», — написал Кнутсон.

«Для того, чтобы голосование по вынесению вотума недоверия вообще состоялось, требуется запрос не менее 35 членов Риксдага. У Левых сейчас есть 27 депутатов. Таким образом, они нуждаются в помощи другой партии, чтобы инициировать процесс в Риксдаге. Но ни Христианские демократы, ни Умеренные пока не готовы им помочь в этом. Шведские демократы, с другой стороны, готовы оказать поддержку, но Левые сами не желают сотрудничать с ними в этом вопросе», — написал Кнутсон.

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