Минск, , 14:13 — REGNUM По подозрению в совершении поджога Могилёвского института МВД задержан 27-летний местный житель. Об этом сообщает СК Белоруссии.

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«В ходе допроса он пояснил, что преступление совершил под влиянием деструктивных Telegram-каналов. Молодой человек состоит на учете у психиатра. За ранее совершенное общественно опасное деяние к нему применялись принудительные меры безопасности и лечения», — сообщило следственное ведомство Белоруссии.

Могилёвским межрайонным отделом по факту поджога здания МВД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство), ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение имущества общеопасным способом), ч.1 ст.295−3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих средств) Уголовного кодекса. С задержанным проводятся следственные действия.

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