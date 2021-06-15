Таллин, , 14:11 — REGNUM В конце 1930-х начале 1940-х годов большинство спорных вопросов международной политики решалось силой, поэтому нельзя судить о событиях тех лет с позиции жителей мирных послевоенных лет.

Так известный общественный деятель Эстонии, доктор философии, бывший советник министра народонаселения страны Рафик Григорян прокомментировал в социальной сети Facebook 80-летие советской депортации 14 июня 1941 года.

«Если исходить из того, что в то время спорные вопросы стали решаться путем применения силы и эта практика воспринималась как норма, то все встает на свои места», — написал он.

Так, по его словам, под раздачу сильных и крупных стран попали многие малые государства, на их суверенитет наплевали Германия, Япония, Англия, Франция, Италия, СССР.

«Нельзя через призму послевоенного мирового порядка оценивать довоенные события, а Эстония пытается дать оценку 1939−41 годам с высоты 2021 года. Нарушается один из важнейших методов научного подхода — принцип историзма, который требует рассматривать все явления и события в динамике их изменения, становления во времени, в их историческом развитии», — считает Григорян.

Именно поэтому, добавил он, президент той Эстонии Константин Пятс, принимая драматические решения, не исходил из мировоззрения сегодняшнего, 2021 года, а учитывал реалии и отношения того периода. Эстонский публицист убежден, что «то же самое следует сказать и о других деятелях, понять мотивы их поведения. Осуждать всегда легче, чем анализировать и понять».