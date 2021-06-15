Москва, , 14:11 — REGNUM Законопроект об отказе от техосмотра внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил лидер фракции депутат Госдумы Сергей Миронов.

«В очередной раз предлагаем освободить от техосмотра личные легковые автомобили физлиц, которые не используются для коммерческих пассажирских перевозок, в качестве такси или служебного транспорта», — сказал Миронов.

Техосмотр не имеет никакого отношения к проблемам безопасности дорожного движения, ведь по статистике доля ДТП из-за технических неисправностей автотранспорта не превышает четырёх процентов, указал парламентарий.

В целом депутат уверен, что техосмотр — это механизм поборов с автомобилистов, законного отъёма денег у людей с откровенно коррупционным душком.

Ранее МВД России выступило с предложением сделать технический осмотр автомобилей физлиц добровольным.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, отвязывающий получение диагностической карты от полиса ОСАГО. С 22 августа 2021 года для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

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