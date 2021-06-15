Москва, , 14:08 — REGNUM Проживающая в Вильнюсе на содержании литовских налогоплательщиков белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская исключена из перечня разыскиваемых МВД России лиц по инициативе белорусских правоохранителей. Именно по их инициативе она исключена из базы данных межгосударственного розыска, сообщили в российском министерстве.

Поводом для разъяснений стало исключение Тихановской из розыска — столь же внезапное, сколь и её появление среди разыскиваемых лиц. Однако даже с учётом отмены межгосударственного розыска белорусские спецслужбы не оставляют надежд привлечь экс-кандидата в президенты Белоруссии к уголовной ответственности по обвинению в «причинении вреда национальной безопасности страны» (ст. 361 УК Белоруссии).

«Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось, — сообщало МВД РФ в октябре 2020 года. — Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ. Этот банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ».