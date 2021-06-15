Москва, , 14:12 — REGNUM Эксперт валютно-финансового департамента МИД РФ Наталья Агальцова признана Пресненским судом Москвы виновной в растрате $1 млн и приговорена к пяти годам колонии. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом Агальцова Н. Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что осужденной была изменена мера пресечения и ее взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, отмечается, что в рамках гражданского иска осужденная должна выплатить МИД России 67 461 млн руб.

При этом указывается, что во время прений обвинение просило суд назначить обвиняемой наказание в виде шести лет колонии.

Отметим, ранее в МИД РФ рассказали, что в 2019 году обнаружилась пропажа крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента и в ходе проведенного правоохранительными органами сотруднице этого департамента внешнеполитического ведомства России было предъявлено обвинение в растрате.