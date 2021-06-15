Таллин, , 14:04 — REGNUM Траурными мероприятиями и траурными черными лентами на государственных флагах отметили в Эстонии годовщину событий 14 июня 1941 года. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee, напомнив, что 80 лет назад прошла массовая депортация населения сотрудниками местного НКВД.

В 16:00 по местному времени (совпадает с московским) у Мемориала жертвам коммунизма в Таллине состоялись концерт и памятная церемония, на которой выступили президент Республики, спикер Рийгикогу, министр юстиции и посол Латвийской Республики.

В церквях Эстонии прошли поминальные богослужения, а на столичной площади Свободы традиционно появилась инсталляция «Море слез» из тысяч голубых воздушных шариков.

Издание напоминает, «что угроза приближающейся войны с гитлеровской Германией поставила летом 1940 года перед советским руководством задачу «очистить от ненадежных элементов» приграничные районы СССР во избежание диверсий и внутренних беспорядков. Июньская массовая депортация 1941 года производилась в соответствии с директивой НКВД СССР «О выселении социально-чуждого элемента из республик Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии».

Согласно положениям директивы, в Эстонии выселению подлежали участники контрреволюционных партий и антисоветских националистических организаций, бывшие жандармы, охранники, руководящий состав полиции, тюрем, а также рядовые полицейские и тюремщики при наличии компрометирующих документов, помещики, крупные торговцы, фабриканты и бывшие госчиновники, бывшие офицеры и белогвардейцы, в том числе офицеры царской армии и офицеры, члены семей лиц, входящих в первые четыре категории, а также уголовники, проститутки, зарегистрированные в полиции и продолжающие заниматься прежней деятельностью и члены семей участников контрреволюционных националистических организаций, главы которых осуждены к высшей мере социальной защиты либо скрываются и перешли на нелегальное положение.

Согласно данным эстонских историков, в ходе депортации 14 июня 1941 года из Эстонии в Кировскую и Новосибирскую области РСФСР было выслано более 10 тысяч человек.

Постепенная реабилитация началась в 1956 году, после чего многие из выживших смогли вернуться обратно в Эстонию.

А 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав».