Кострома, 15 июня, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Костроме директора кредитного потребительского кооператива (КПК) «Рождественский» будут судить за мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

Финансовая пирамида

По версии следствия в период с 2011 по 2016 годы руководитель КПК принимала средства людей, обещая вернуть им до 20−30% в зависимости от срока договора и суммы вклада. Система имела признаки финансовой пирамиды — доходы первым вкладчикам выплачивались за счёт последующих вложений.

В какой-то момент приток новых клиентов в КПК прекратился. Вернуть средства не смогли 19 жителей Костромы, Костромского и Нерехтского районов. Общая сумма ущерба превысила 15,5 миллиона рублей. Уголовное дело будет рассматриваться в Свердловском районном суде города Костромы.

Аналогичное уголовное дело было возбуждено в Костромской области в марте 2020 года. В поле зрения правоохранителей попала финансовая организация «Сберзайм». По версии следствия потребительский кооператив выдавал займы и принимал вклады людей под высокий процент. Весной прошлого года контора закрылась, оставив клиентов без 80 миллионов рублей.