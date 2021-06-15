Киев, 15 июня 2021, 14:02 — REGNUM Парламент Украины 331 голосом одобрил законопроект о выходе Украины из соглашения СНГ об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества в области защиты прав потребителей. Об этом сообщил 15 июня парламентский телеканал «Рада».
Решение одобрило правительство Украины в конце 2020 года. После подписания президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект вступит в силу.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что разрыв Украины с Россией и странами СНГ привёл к экономической катастрофе.
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