Киев, , 14:02 — REGNUM Парламент Украины 331 голосом одобрил законопроект о выходе Украины из соглашения СНГ об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества в области защиты прав потребителей. Об этом сообщил 15 июня парламентский телеканал «Рада».

"Выйти из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, подписанного 25 января 2000 года в Москве», — сказано в тексте законопроекта.

Решение одобрило правительство Украины в конце 2020 года. После подписания президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект вступит в силу.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что разрыв Украины с Россией и странами СНГ привёл к экономической катастрофе.

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