Москва, , 13:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение из России иностранцев. Указ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» глава государства подписал 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации […]не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации […], о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации», — говорится в документе.

Так, отмечается, что иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания) в стране, вправе до 30 сентября 2021 года включительно обратиться в территориальные органы МВД РФ с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы Российской Федерации.

Исключение составят иностранцы, освободившиеся из мест лишения свободы, а также те граждане других государств, кто создаёт угрозу национальной безопасности России.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России до 15 июня в отношении иностранцев не будут приниматься решения, устанавливающие обязанность выехать из страны.

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До этой же даты не будут приниматься решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы.

Решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции.