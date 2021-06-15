Ярославль, 15 июня, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Ярославль с рабочим визитом посетят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, помощник президента Владимир Мединский и министр культуры Ольга Любимова. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Ольга Любимова в Ярославле

Чиновники приедут в Ярославль, чтобы принять участие в VII парламентском форуме «Историко-культурное наследие России», организованное Советом Федерации совместно с правительством региона.

24 июня в области пройдут заседания профильных секций и культурно-просветительские мероприятия. 25 июня состоится пленарное заседание форума, которое откроет Валентина Матвиенко.

Также модератором на секции выступит сенатор Российской Федерации от Ярославской области Наталия Косихина.

Отметим, что после предыдущего визита министра культуры свою должность покинула директор подчинённого Минкульту музея-заповедника «Ростовский кремль» Наталия Каровская.