Киев, , 13:53 — REGNUM Украина готова ускоренными темпами интегрироваться в архитектуру безопасности НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Таран, сообщила пресс-служба министерства.

«Мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности альянса. Рассчитываем на понимание со стороны партнёров», — сказано в заявлении.

Таран поблагодарил НАТО за политику открытых дверей и отметил, что гарантией необратимости движения Украины к своей стратегической цели было бы предоставление плана действий относительно членства (ПДЧ) в ближайшей перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наилучшим действием со стороны НАТО было бы предоставление Украине ПДЧ в 2022 году.

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