Москва, , 13:45 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об оказании первой помощи с использованием автоматических наружных дефибрилляторов, или так называемых умных дефибрилляторов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Оказывать первую помощь при помощи автоматических наружных дефибрилляторов смогут не только медработники, но и люди, прошедшие специальное обучение. Правила, регулирующие размещение умных дефибрилляторов, и правила оказания помощи с их использованием установит правительство. Известно, что это будут общественные места — их перечень также утвердит правительство.

Сейчас применять автоматические дефибрилляторы разрешено только определённым категориям медработников.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») уточнил, что умный дефибриллятор — это портативное устройство, безопасное как для пациента, так и для использующего его лица, оно автоматически диагностирует потенциально опасные для жизни нарушения ритма сердца и принимает решение о необходимости дефибрилляции, а также может купировать угрожающую аритмию при помощи подачи электрического разряда необходимой мощности.

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