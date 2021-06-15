Лондон, 15 июня 2021, 13:46 — REGNUM Самолёт авиакомпании Ryanair не мог не совершить экстренной посадки в Минске после сообщений об угрозе взрыва, заявил исполнительный директор авиаперевозчика Майкл О'Лири.
Он уточнил, что доклад Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по инциденту с Ryanair будет представлен в ближайшие две недели.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске самолёт авиакомпании Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел основатель телеграмм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, совершил незапланированную посадку из-за сообщения о минировании. Протасевича вместе с девушкой, гражданкой РФ Софьей Сапегой, задержали.
Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолёта компании Ryanair не связан с российскими спецслужбами.
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