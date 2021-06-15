Лондон, , 13:46 — REGNUM Самолёт авиакомпании Ryanair не мог не совершить экстренной посадки в Минске после сообщений об угрозе взрыва, заявил исполнительный директор авиаперевозчика Майкл О'Лири.

«На пилота оказывали серьёзное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили другую альтернативу, заявив, что можно сесть только в Минске», — сказал он во время выступления в комитете по транспорту палаты общин парламента Великобритании.

Он уточнил, что доклад Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по инциденту с Ryanair будет представлен в ближайшие две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске самолёт авиакомпании Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел основатель телеграмм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, совершил незапланированную посадку из-за сообщения о минировании. Протасевича вместе с девушкой, гражданкой РФ Софьей Сапегой, задержали.

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолёта компании Ryanair не связан с российскими спецслужбами.

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