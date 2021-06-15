Пхеньян, , 13:50 — REGNUM Северная Корея может получить часть партии американской вакцины от COVID-19 Pfizer, пожертвованной США. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

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По их данным, КНДР входит число стран со средним и низким уровнем доходов, которым правительство США обещало отправить вакцину.

Ранее в администрации президента США сообщили о намерении пожертвовать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам в течении следующих двух лет. Пожертвование будет сделано через международный механизм COVAX.

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Напомним, что в начале июня Пхеньян раскритиковал страны за чрезмерные запасы вакцин от COVID-19 и призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) добиться справедливого распространения вакцины по всему миру.

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