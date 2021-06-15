Киев, , 14:04 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины могут пройти вакцинацию от COVID-19 препаратом от компании Pfizer/ BioNTech. Об этом сообщил 15 июня новостной телеграм-канал Klymenko Time со ссылкой на письмо первого заместителя главы аппарата Рады Эдуарда Багдасаряна главам фракций и депутатам.

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В письме отмечается, что все желающие народные депутаты смогут привиться с 15 по 18 июня 2021 года в кабинете парламента №52.

Напомним, ранее пресс-служба Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) сообщила, что прививка от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» не даёт права иностранцам въезжать на территорию Украины.

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