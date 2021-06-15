Киев, 15 июня, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Урегулировать ситуацию в Донбассе Украина может только двумя способами. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» высказал советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, по его словам, один из вариантов — это начать прямой конфликт с Москвой.

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«У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%», — подчеркнул Арестович.

Он добавил, что единственными приемлемыми сценариями в нынешней ситуации остаются «нормандский формат» и Минские соглашения.

«Я не вижу третьего варианта», — заявил спикер украинской делегации.

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Арестович полагает, что Киев не может позволить себе такой «класс игры», при котором получилось бы сдвинуть эти договорённости и создать что-то новое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ДНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Никоноров заявил, что украинская сторона не считает возможным взаимодействовать с представителями ДНР и ЛНР по вопросу прекращения огня. По его словам, украинская сторона продолжила блокировать основной вопрос повестки дня — согласование модальностей работы координационного механизма при содействии Совместного центра контроля и координации в действующем составе, заявив о том, что не считает возможным предотвращение обстрелов путём прямого взаимодействия сторон и что «координационный механизм не панацея».