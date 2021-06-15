Москва, , 13:41 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые состоятся в Женеве 16 июня, продлятся в течение 4−5 часов с учетом перерывов. Об этом 15 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«(Переговоры) рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов», — сказал он в ответ на вопрос о том, сколько по плану отведено времени на встречу президентов двух стран.

Также представитель Кремля отметил, что ему неизвестно, совпадут ли пресс-конференции президентов России и США, которые пройдут отдельно, по итогам саммита двух стран.

«Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи», — заявил Песков, отвечая на вопрос, совпадут ли по времени итоговые заявления лидеров двух стран.

Кроме того, он уточнил, что президент России выйдет к журналистам «как только закончатся российско-американские переговоры».

«Владимир Путин выйдет на пресс-конференцию. Время пресс-конференции господина Байдена нам неизвестно», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждать о возможности обмена осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана на российского гражданина Виктора Бута пока неуместно.