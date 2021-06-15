Минск, , 13:33 — REGNUM Почти год находящийся в следственном изоляторе белорусский блогер Сергей Тихановский не смог доказать в судебном разбирательстве свою правоту в скандальном «деле о $900 тыс» — такую сумму наличности обнаружили правоохранители в 2020 году за диваном в доме его матери. Тихановский заявил, что деньги были не его, а налоговая инспекция утверждала, что его и с этой суммы он не уплатил налоги.

Судебное разбирательство проводилось на закрытом заседании суда Советского района города Гомеля по заявлению налоговой инспекции. «По оценке налоговой инспекции, доход Тихановского в размере $900 тыс. превысил его расходы на 1612 тыс. рублей. Это означает возможность взыскать с него почти 258 тыс. рублей налогов, — сообщает издание officelife. — Сергей Тихановский подал жалобу, в которой указал, что $900 тыс. не его деньги и он не знал об их происхождении. И уж, конечно, не мог их потратить, поскольку находился в СИЗО».

Напомним, автора YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский пытался участвовать в президентской кампании 2020 года. В своих репортажах он резко критиковал Александра Лукашенко и других чиновников за лицемерие, некомпетентность и неспособность осуществлять госуправление в интересах народа. Тихановский не смог подать лично документы на регистрацию в ЦИК, вместо него была зарегистрирована его жена Светлана Тихановская. При сборе подписей за её выдвижение кандидатом в президенты в мае 2020 года Сергея Тихановского в статусе главу её избирательного штаба арестовали в результате провокации с привлечением милиционеров и женщин с низкой социальной ответственностью.

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