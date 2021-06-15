Вашингтон, , 13:32 — REGNUM План борьбы с внутренним экстремизмом представили 15 июня в Белом доме, сообщает The Hill.

Стратегия администрации США включает призыв к укреплению партнерских отношений между правоохранительными органами и пресечению вербовки экстремистов в сочетании с элементами, которые считаются более важными после нападения на Капитолий 6 января, в том числе более точный анализ социальных сетей и программ по развитию гражданского просвещения и борьбе с дезинформацией. План также подразумевает принятие мер по ужесточению оборота оружия.

«Мы не можем игнорировать эту угрозу», — отметил Байден во введении к стратегии.

«Предотвращение внутреннего терроризма и сокращение факторов, которые его питают, требуют многосторонней реакции со стороны федерального правительства и за его пределами», — добавил он.

Напомним, в конце апреля, выступая перед конгрессом, президент США Джо Байден назвал сторонников белого превосходства главной террористической угрозой для страны.