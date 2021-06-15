Калуга, 15 июня, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Калуге 33-летний местный житель утонул при купании в Оке в районе понтонного моста, сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, мужчина находился на отдыхе у реки вместе с двумя друзьями, направился плавать и не смог выбраться из воды. Тело мужчины обнаружено, осмотрено и направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Друзья погибшего находились на месте в состоянии опьянения.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.