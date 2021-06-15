Пекин, 15 июня, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Частичное закрытие из-за вспышки коронавирусной инфекции терминала Яньтянь в Шэньчжэне стало причиной того, что произошло перераспределение грузов в пользу близлежащих терминалов Наньша и Шэкоу, из-за чего возникли перебои в мировой контейнерной торговле. Последние могут оказаться более серьезными, чем от блокировки Суэцкого канала в марте судном Ever Given. Такое мнение 15 июня высказывают эксперты данной отрасли, мнение которых приводит «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

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Отмечается, что возникшие из-за вспышки COVID-19 в южнокитайской провинции Гуандун перебои в морском контейнерном сообщении усугубись к середине июня и затронули не только терминал Яньтянь порта Шэньчжэн, но также и ближайшие терминалы — Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу. При этом Шэньчжэнь и Гуанчжоу являются третьим и пятым по величине контейнерными портами в мире.

Как отметил вице-президент Kuehne + Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам Марио Врлжичак, в период с 25 по 31 мая порт Яньтянь был закрыт из-за вспышки нового заболевания.

«Это привело к большому скоплению грузов как в порту, так и за его пределами», — сказал он, добавив, что в настоящее время часть этого порта открыта, однако он работает только на 30% от прежней мощности.

Также управляющий филиалом AsstrA в Шанхае Наталья Шманевская рассказала о заторах, задержках выхода судов более чем на неделю, многочасовых пробках в порту Наньша.

«Закрыты порты Яньтянь и Шэкоу, в связи с чем отменяются букинги и задерживаются рейсы», — указала она.

«Большая часть отгрузок перенаправляется в Шэкоу и Наньша, контейнеры принимаются к погрузке лимитировано и в очень ограниченные сроки», — заявил глава направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

При этом он указал, что, по информации партнеров компании, в районах около портов Хуанпу и Фошань был объявлен локдаун и также было ограничено движение грузовых автомобилей.

В то же время эксперты не исключают, что перебои в работе портов южного Китая могут сказаться на морской торговле серьезнее, нежели блокировка Суэцкого канала судном Ever Given, которая продолжалась в течение недели.

Как считает гендиректор Vespucci Maritime Ларс Йенсен, слова которого приводит The Loadstar, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25,5 тыс. TEU (единица измерения грузов, которая равна объёму одного двадцатифутового морского контейнера).

«Блокировка Суэца затронула 55 тыс. TEU в сутки. Но это продолжалось «всего» шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, контейнеровоз Ever Given следовал из КНР в Роттердам и сел на мель утром 24 марта, в результате чего движение в Суцэком канале было заблокировано почти на неделю.