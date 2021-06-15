Вашингтон, 15 июня, 2021, 13:34 — ИА Регнум. СССР невольно «помог» Соединенным Штатам создать сверхзвуковой самолет-разведчик SR-71 Blackbird («Чёрная птица»), пишет журналист Тревор Филсет в статье для журнала The National Interest.

SR-71B Blackbird

По его словам, основой для SR-71 Blackbird стал самолет-разведчик Lockheed A-12, который производили в основном из алюминия. Его аэродинамическая конструкция позволяла летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час, однако алюминий не справлялся с высокой температурой, которая была неизбежна при таких скоростях.

В связи с этим конструкторы начали экспериментировать с титаном. В США запасов этого металла было недостаточно, тогда как СССР его активно поставлял на экспорт.

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В итоге Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США провело операцию по тайной скупке титана, задействовав подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников.

«Если бы СССР знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолетов, он бы точно его не продавал», — пишет Филсет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон в статье для журнала The National Interest заявил, что в случае прямой конфронтации с Россией Соединённые Штаты рискуют впасть в «грандиозный стратегический кризис».

Он уверен, что ошибка или неверное толкование намерений Москвы и Вашингтона «могут привести к катастрофе». Эксперт считает, что этот конфликт может сделать США и его союзников «уязвимыми для Пекина».

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