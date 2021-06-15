Минск, , 13:25 — REGNUM По итогам состоявшегося 15 июня заседания во Фрунзенском суде города Минска автор ИА REGNUM Сергей Шиптенко освобождён от уголовного наказания по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии. Решение вынесла судья Наталья Бугук.

Согласно представленным материалам Уголовно-исполнительной инспекции, у осужденного не было нарушений режима надзора, привлечений к административной или уголовной ответственности, иных оснований для продления надзора или его замены на иной вид наказания. Инспектор УИИ и прокурор поддержали освобождение от наказания.

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Автор ИА REGNUM Сергей Шиптенко был арестован в декабре 2016 года по обвинению в «экстремизме» в рамках сфабрикованного уголовного «дела регнумовцев». Сергею Шиптенко, а также доценту минского вуза Юрию Павловцу и сторожу брестской школы Дмитрию Алимкину вменяли «разжигание вражды и розни между народами Белоруссии и России». Публицисты критиковали русофобские проявления белорусского национализма в политике властей и прозападной оппозиции. Всех трёх до февраля 2018 года содержали в следственном изоляторе (минской «Володарке»).

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В основу обвинения и приговора была положена сфальсифицированная государственная комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, выполненная по предписанию СК сотрудницами белорусского госкомитета судебных экспертиз. Ведущие эксперты России по проблемам экстремизма Елена Галяшина и Ольга Кукушкина, а также эксперты из Белоруссии и Евросоюза доказали некомпетентность сотрудниц ГКСЭ РБ и несостоятельность выполненной ими государственной экспертизы. Глава ведомства Андрей Швед (ныне генпрокурор) вскоре после вынесения приговора открестился от работы своих подчинённых, которых спешно уволили без привлечения к уголовной ответственности.

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По итогам состоявшегося 2 февраля 2018 года заседания Минского городского суда Алимкину, Павловцу и Шиптенко был оглашён обвинительный приговор по ч.3 ст. 130 УК Белоруссии («экстремизм», от 5 до 12 лет лишения свободы) с отсрочкой вступления приговора на три года. Ни один из репрессированных журналистов вины своей не признал.

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