Киев, , 13:30 — REGNUM Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) потребовало отменить решение о назначении Юрия Витренко главой НАК «Нафтогаз». Об этом сообщила 15 июня пресс-служба НАПК.

«Требуется: отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», подписан с ним контракт», — сказано в сообщении.

В ведомстве сослались на закон Украины «О предотвращении коррупции», в котором сказано, что чиновник после увольнения с публичной службы в течение года не имеет права принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.

Речь идёт о том, что с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года Витренко якобы системно участвовал в подготовке решений, касавшихся деятельности «Нафтогаза».

В свою очередь, Юрий Витренко назвал решение НАПК незаконным и пообещал оспорить его в суде. По словам чиновника, в указанный период он не имел полномочий на участие в подготовке решений по «Нафтогазу».

"Также добавлю, что Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступало правительство. При этом в качестве исполняющего обязанности министра я не входил в состав кабинета министров [Украины], а, соответственно, не голосовал при принятии решений кабинетом министров», — добавил глава «Нафтогаза».

Напомним, ранее Витренко заявил, что Украина готова судиться с Газпромом из-за блокировки транзита газа из Центральной Азии.

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