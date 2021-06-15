Киев, 15 июня 2021, 13:30 — REGNUM Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) потребовало отменить решение о назначении Юрия Витренко главой НАК «Нафтогаз». Об этом сообщила 15 июня пресс-служба НАПК.
В ведомстве сослались на закон Украины «О предотвращении коррупции», в котором сказано, что чиновник после увольнения с публичной службы в течение года не имеет права принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.
Речь идёт о том, что с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года Витренко якобы системно участвовал в подготовке решений, касавшихся деятельности «Нафтогаза».
В свою очередь, Юрий Витренко назвал решение НАПК незаконным и пообещал оспорить его в суде. По словам чиновника, в указанный период он не имел полномочий на участие в подготовке решений по «Нафтогазу».
Напомним, ранее Витренко заявил, что Украина готова судиться с Газпромом из-за блокировки транзита газа из Центральной Азии.
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