Москва, , 13:23 — REGNUM Автовладельцы с 22 августа получат право заключать договор ОСАГО без предоставления документа о прохождении технического осмотра транспортного средства — диагностической карты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, соответствующий закон Госдума приняла в итоговом, третьем чтении.

Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении автомобиля государственного технического осмотра.

С принятием закона для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Предполагается, что на этой недели закон обсудит Совфед.

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Вместе с тем закон не освобождает водителей от штрафов за отсутствие диагностической карты. Штраф за ее отсутствие составляет 500−800 рублей. При этом планируется, что с 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие диагностической карты будут штрафовать на 2 тыс. рублей. Предполагается, что нарушение будут фиксировать камеры фиксации нарушений ПДД.

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Ранее Министерство внутренних дел России выступило с предложением ввести для личных легковых автомобилей добровольный технический осмотр вместо обязательного.

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