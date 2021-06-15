Москва, , 13:21 — REGNUM Рассуждать о возможности обмена осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана на российского гражданина Виктора Бута пока неуместно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Совершенно неуместно сейчас рассуждать: кто, на кого и как [будут обменивать]», — сказал Песков.

По его словам, до того, как эта тема будет затрагиваться, если она будет затрагиваться двумя президентами в Женеве, вряд ли стоит что-то говорить по конкретике.

Песков напомнил, что в интервью NBC Путин «допустил такую возможность», однако её надо обсуждать с президентом США Джо Байденом.