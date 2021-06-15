Москва, , 13:12 — REGNUM На переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена заложено около четырёх-пяти часов с учётом перерывов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«[Переговоры между Путиным и Байденом] рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не знают, будет ли Байден давать пресс-конференцию по итогам встречи, однако Путин намерен дать пресс-конференцию после переговоров.