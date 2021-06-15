Москва, 15 июня, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Москве число выявленных заболевших COVID-19 за последние дни выросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов увеличилось на 70%, заявил 15 июня мэр столицы Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин и Коронавирус

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы», — сказал он журналистам.

Собянин добавил, что июньский подъем больше, чем в апреле-мае 2020 года, «когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года».

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 6805 носителей коронавируса, госпитализировали 1705 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умер 71 пациент. Общее число москвичей, у которых выявили заражение коронавирусом с начала пандемии, достигло 1 248 112.

Сейчас жизни 468 пациентов поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ. За сутки выздоровели 3045 человек (всего — 1 099 598).

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