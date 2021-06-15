Москва, 15 июня, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Российские автовладельцы получат право заключать договор ОСАГО без предоставления документа о прохождении технического осмотра транспортного средства. Закон, исключающий такую необходимость, Государственная дума РФ приняла сегодня, 15 июня, в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

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На сегодняшний день обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного технического осмотра.

Изменения исключают из закона о безопасности дорожного движения эту норму. В результате для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года. Но прежде его должен одобрить Совет Федерации и поддержать президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что отмена Госдумой привязки ОСАГО к прохождению техосмотра является вынужденной мерой, на которую пришлось пойти для сохранения баснословно прибыльной системы ОСАГО.

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По его словам, реформа техосмотра официально отменена. Государство «оказалось неспособно её реализовать», подчеркнул Шапарин.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел России выступило с предложением ввести для личных легковых автомобилей добровольный технический осмотр вместо обязательного. Глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников считает, что ответственные автовладельцы сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, в связи с чем должны проходить техосмотр добровольно. При этом прохождение техосмотра останется обязательным для такси, грузовиков, автобусов, автомобилей предприятий и организаций, которые осуществляют перевозку людей.