Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга осталась недовольна приговором Куйбышевского районного суда Петербурга бывшему вице-губернатору города Марату Оганесян и его подельникам за крупное мошенничество при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове. Гособвинение посчитало слишком мягким назначенные экс-чиновнику 5,5 лет колонии строгого режима. Об этом 15 июня сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционное представление и жалобы, а также отзывы на представление на приговор в отношении Марата Оганесяна и других лиц по делу о строительстве стадиона, на котором в эти дни проходят матчи Евро-2020.

«Прокуратура жалуется на мягкость приговора и просит Санкт-Петербургский городской суд ужесточить наказание Оганесяну, Янчику, обоим Сливкиным и Хрипунову, — рассказали в пресс-службе суда. — Защита Хрипунова просит приговор отменить и Хрипунова оправдать. Защита Янчика просит приговор смягчить и изменить вид исправительного учреждения со строгого на общий режим. Защита Оганесяна просит приговор оставить без изменений».

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Как сообщало ИА REGNUM 19 мая 2021 года Оганесян был осужден на 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 20 млн рублей. Это в три раза меньше того срока и штрафа, которые запрашивало для него обвинение (16 лет и 60 млн рублей).

Кроме бывшего вице-губернатора, 19 мая получили свои приговоры и бывший заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик, генеральный директор ООО «СтройЭлектроМонтаж №5» ВасилииСливкин и его брат Кирилл Сливкин, а также еще пять фигурантов дела.

Четырем фигурантам, которым вменялось мошенничество в особо крупном размере, суд переквалифицировал их действия на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере. Благодаря чему они были приговорены к штрафам на сумму от 800 тыс. до 1,2 млн рублей, но освобождены от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.

Напомним, по версии следствия, генеральный директор ООО «СтройЭлектроМонтаж №5» Василий Сливкин в 2015 году дал взятку Марату Оганесяну, занимавшему на тот момент пост вице-губернатора Петербурга, курировавшему стройку стадиона. СКР утверждал, что Василий Сливкин передал чиновнику 20 млн рублей через посредников: заместителя генерального директора ООО «СЭМ №5» Кирилла Сливкина и главного экономиста ООО «СЭМ №5» Николая Хрипунова. За это Оганесян должен был обеспечить подписание государственного контракта на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.