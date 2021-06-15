Москва, 15 июня, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР и кандидат технических наук Владимир Шаталов ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Roscosmos.ru Владимир Шаталов

"С прискорбием сообщаем, что сегодня на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов», — говорится в сообщении.

При этом причина смерти космонавта не сообщается.

Напомним, Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске Акмолинской губернии (ныне — Казахстан), а детство провел в Ленинграде. В 1945 году окончил 6-ю Воронежскую спецшколу ВВС, в 1949 году Шаталов окончил Качинское Краснознаменное военное авиационное училище летчиков имени А. Ф. Мясникова, а в 1956-м — командный факультет Краснознаменной Военно-воздушной академии ВВС СССР.

В январе 1963 года приказом Главкома ВВС был зачислен в Центр подготовки космонавтов, всего совершил три космических полета. Во время первого из них — 14 января 1969 года — на космическом корабле «Союз-4» осуществил первое в мире ручное сближение и стыковку с «Союзом-5».

Также второй полет, являвшийся групповым полётом трёх советских космических кораблей, совершил с 13 по 18 октября 1969 года в качестве командира корабля «Союз-8» совместно с А. С. Елисеевым.

Третий космический полёт Шаталов совершил с 23 по 25 апреля 1971 года в качестве командира корабля «Союз-10». 24 апреля была осуществлена первая в мире стыковка космического корабля с орбитальной станцией «Салют», после чего был запланирован переход экипажа на борт станции, однако из-за поломки стыковочного агрегата корабля указанный переход отменили.

Кроме того, с января 1987 года по сентябрь 1991 года Владимир Шаталов занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Он награжден тремя орденами Ленина (1969, 1971, 1976 гг.), орденом Октябрьской Революции (1982 г.), орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1989 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000 г.), орденом «Дружбы» (2011 г.), медалями, а также иностранными орденами и медалями.