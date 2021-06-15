Ульяновск, , 12:55 — REGNUM 68-летний Сергей Панчин покидает пост главы Ульяновска. Данное решение принято в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Сегодня, 15 июня, на штабе по развитию региона врио губернатора Алексей Русских заявил, что мэр Ульяновска Сергей Панчин складывает полномочия и будет работать в ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области».

Вакантное место в статусе исполняющего обязанности займёт первый заместитель главы города Дмитрий Вавилин, который до перехода в мэрию руководил министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Панчин стал мэром Ульяновска в октябре 2015 года и срок его полномочий по контракту истекал в 2023 году. В марте 2020 года он заявил о своём увольнении после публичной критики по благоустройству города. Однако вскоре признался, что «погорячился», попросив прощения и отозвав своё заявление.

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