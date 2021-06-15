Москва, , 12:59 — REGNUM Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве продлятся предположительно около пяти часов. Об этом сообщил 15 июня РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту.

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По его словам, начаться переговоры должны 16 июня в 13:15 по местному времени (14:15 мск) в узком составе. Через час и 15 минут формат будет изменён, стороны приступят к общению в расширенном составе.

Спустя четыре часа 45 минут от начала встречи Путин и Байден приступят к общению с журналистами в формате пресс-конференций.

Как сообщало ИА REGNUM, местом для первой официальной встречи президентов РФ и США выбрана вилла Ла Гранж на берегу Женевского озера. Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что символизм этого «намоленного места» «позволит создать правильную обстановку».

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