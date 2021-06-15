Мантурово, Костромская область, 15 июня, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Костромской области в результате опрокидывания легкового автомобиля пострадали четверо человек, включая двух детей. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ГИБДД по Костромской области Авария

Авария произошла вечером 14 июня на федеральной трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь в Мантуровском районе. За рулём автомобиля «Renault Arkana» находился житель Тверской области, он направлялся из Костромы в Мантурово. В машине кроме него находились ещё трое человек: 39-летняя женщина, 14-летний юноша и годовалая девочка.

В какой-то момент водитель заснул и допустил опрокидывание автомобиля. Мужчина и пассажиры машины получили повреждения, их доставили в ближайшую больницу.