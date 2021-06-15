Нур-Султан, 15 июня 2021, 12:50 — REGNUM Сотрудники агентства по финансовому мониторингу Казахстана пресекли деятельность 87 преступных групп, которые занимались выпиской фиктивных счет-фактур, сообщили в пресс-службе главы государства.
15 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. Глава агентства отметил, что злоумышленники выписали фиктивные счета на сумму 2,8 трлн тенге ($6,57 млрд).
Элиманов отметил, что благодаря принятым мерам удалось снизить сумму обналиченных средств на 24%. Кроме того, пресечена деятельность десяти подпольных цехов, изъято 800 тыс. бутылок контрафактного алкоголя.
Глава агентства добавил, что в 2021—2022 года система финансового мониторинга Казахстана пройдет оценку соответствия стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).