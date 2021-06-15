История вопроса

Экономика Казахстана является второй экономикой постсоветского пространства и крупнейшей в Центральной Азии.

Главными отраслями экономики являются добыча нефти, газа и других ископаемых ресурсов. Значительная часть населения занята в сельском хозяйстве. В последнее время казахское руководство предпринимает усилия для повышения степени диверсификации производства, чтобы уйти от сырьевой зависимости.

Основными отраслями промышленного производства являются металлургия и химическая промышленность. Машиностроение после советского периода сильно деградировало. Некоторую долю промышленного производства составляют лёгкая промышленность и производство стройматериалов.

Энергетика Казахстана испытывает недостаток мощностей, что вынуждает импортировать электроэнергию из России и Киргизии. Уровень развития химической промышленности пока не позволяет перейти от экспорта сырой нефти к экспорту готовой продукции.

Главным внешнеторговым партнёром Казахстана в последние годы становится Китай, который инвестирует в казахскую экономику значительные средства, и тем самым постепенно увеличивает своё политическое влияние в стране.

