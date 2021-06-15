Красногорск, 15 июня, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией проведение всех массовых мероприятий на территории Московской области запрещено до 15 июля. Об этом 15 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время оперативного совещания с министрами и главами округов региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Закрытая детская площадка в Москве

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«Мы также приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий до 15 июля, то есть в течение месяца никаких массовых мероприятий, уважаемые коллеги, на территории Подмосковья не будет», — сказал он.

Также губернатор Московской области уточнил, что число госпитализаций с COVID-19 в регионе за последнее время возросло в два раза.

«К сожалению, мы видим достаточно резкий рост заболеваемости и госпитализаций за прошедшую неделю. Если у нас неделю назад в среднем госпитализация была 500−600 пациентов, то сейчас мы выходим на 800−900−950 госпитализаций в сутки», — указал Воробьев.

Кроме этого, он добавил, что также увеличилась нагрузка на службу скорой помощи, и в настоящее время среднесуточное количество вызовов доходит до 12 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в России выявили 14185 случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом с 15 февраля (14 207).