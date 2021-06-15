Сараево, , 12:49 — REGNUM Независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сребренице и ее окрестностях в период с 1992 по 1995 год считает, что никакого геноцида мусульман на этой территории во время гражданского конфликта в Боснии и Герцеговины не было. Об этом 15 июня заявил председатель комиссии, израильский историк Гидеон Грайф.

«Это важно, потому что обвинение в геноциде — очень серьезное дело, планирование геноцида является очень тяжелым преступлением, а в данном случае этого нет. Конечно, там совершено преступление, но его нельзя назвать геноцидом, и я думаю, что это чрезвычайно важно», — заявил Грайф телеканалу РТРС (Республика Сербская).

Историк добавил, что комиссия очень серьезно работала над тем, чтобы установить число убитых в Сребренице.

«Там было не более 3714 убитых. В составе комиссии работали эксперты по подсчету количества жертв, и они пришли к такой цифре. Эта цифра должна остаться в истории, не больше и не меньше того. Конечно, каждая смерть — это трагедия, и мы это осознаем, но количество жертв также играет роль», — заявил Грайф.

Напомним, что Независимая международная комиссия по расследованию преступлении в Сребренице работала около двух лет. В ее составе работало около десяти экспертов из разных областей. Ранее Апелляционная палата Международного остаточного механизма по уголовным трибуналам подтвердила пожизненный приговор генералу армии боснийский сербов Ратко Младичу, который был ему вынесен в том числе за «геноцид в Сребренице».