Москва, , 13:17 — REGNUM Россия, будучи председателем Арктического совета в 2021—2023 годах, проведёт 80 мероприятий. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 15 июня на заседании Совета глав субъектов РФ.

Он отметил, что по инициативе Москвы прорабатывается расширение регионального взаимодействия в рамках Арктического совета. Под руководством России запланировано 80 мероприятий, местом для большинства из них выбраны субъекты РФ в арктической зоне.

«Это будет содействовать, безусловно, их социально-экономическому развитию, стимулировать интерес иностранных партнеров», — сказал Лавров.

Напомним, межправительственный форум высокого уровня Арктический совет существует с 1996 года. Он призван развивать международное сотрудничество в высоких широтах. Членами совета являются Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов назвал конструктивным взаимодействие РФ и США в рамках совета.

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