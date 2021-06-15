Москва, 15 июня 2021, 13:05 — REGNUM Министерство внутренних дел России исключило экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска. Об этом 15 июня сообщили в пресс-центре ведомства.
Отмечается, что соответствующее решение было принято по инициативе белорусских правоохранительных органов.
Как сообщало ИА REGNUM, находящаяся в Литве белорусский оппозиционер Светлана Тихановская внесена в Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.
Из материалов дела следует, что «в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».
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