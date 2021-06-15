Ереван, , 12:49 — REGNUM На общенациональный митинг и шествие в Ереване, которые состоятся 17 июня и будут приурочены к внеочередным парламентским выборам в Армении, запланированным на 20 июня, созвал своих сторонников со всей страны исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян. Он заявил об этом 15 июня на митинге в городе Сисиане Сюникской области, который транслировали местные информационные порталы.

«Мы обсудили, что партия «Гражданский договор» устроит общенациональный митинг и шествие 17 июня в 20:00 (19:00 мск) на площади Республики в Ереване. <…> 17 июня все наши сторонники должны собраться на площади Республики из всех уголков страны», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что военные, которых выдал Азербайджан в обмен на карты минных полей, пересекли границу Армении и вернулись домой.