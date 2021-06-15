Белград, , 12:45 — REGNUM Переговоры с Приштиной чрезвычайно важны для Сербии, и поэтому сложно понять тех граждан страны, которые ожидают, что «наш ответ на все вопросы будет «нет». Об этом 14 июня в Брюсселе, накануне переговоров с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы не можем ждать, что в будущем что-то произойдет и все в корне изменит. Этого не будет, и поэтому я не сторонник замороженного конфликта», — заявил Вучич телеканалу «Пинк» перед началом нового раунда переговоров.

Президент Сербии добавил, что «ежедневно слышит ложь» о том, что кто-то якобы должен защитить Сербию от сербского руководства, потому что оно сделает шаги, противоположные интересам страны.

«Об этом говорят те, кто самым наглым способом действовал против национальных и государственных интересов», — сказал Вучич.

Напомним, что президент Вучич последовательно выступает за некое «компромиссное решение» косовского вопроса, в то время как большинство граждан Сербии считает самым оптимальным его решением замораживание конфликта.