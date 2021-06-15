Стокгольм, , 12:45 — REGNUM Правительство Швеции пойдет на встречу организаторам спортивных и культурных мероприятий и рассмотрит вопрос об увеличении числа болельщиков с 1 июля до 3 000 человек на одну секцию спортивных арен или больших помещений. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Министр культуры и спорта Аманда Линд подтвердила журналистам, что разрешение устанавливать предельное число зрителей не на одно мероприятие в целом, а по секторам было одобрено соответствующими ведомствами.

«Теперь существует возможность размещать большее количество посетителей, если площадь арены или помещения можно разделить на секции», — заявила министр в интервью TT.

Подчеркивается, что с 1 июля ограничение на число участников массовых марафонов в 900 человек остается. Однако теперь оно будет распространятся только на зоны старта и финиша.