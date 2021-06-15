Киев, , 12:38 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва) Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге с жалобой на незаконные действия украинской власти и политические преследования.

Об этом 15 июня сообщает пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, оппозиционный политик обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

В ОПЗЖ также отмечают, что это дело может быть рассмотрено судом в приоритетном порядке, то есть решения долго ждать не придется.

«А это значит, что резонанс из-за давления украинских властей на лидера крупнейшей оппозиционной политсилы и второй по величине фракции в парламенте вышел далеко за пределы страны и давно привлек внимание широкой общественности», — констатируют в партии.

В вою очередь депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин разместил в социальных сетях фотографию формуляра заявления Виктора Медведчука в адрес ЕСПЧ и предположил, что решение суда несложно предугадать.

«Принимая во внимание последнее заявление Верховного комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов, решение ЕСПЧ несложно предугадать. Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству», — заявил Кузьмин.

ИА REGNUM напоминает, что действующая власть Украины в начале февраля закрыла три крупнейших оппозиционных телеканала страны, а позже в феврале санкции были введены против самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда связанных с ними лиц. В мае в отношении политика возбудили ряд дел, в рамках которых его подозревают в государственной измене.