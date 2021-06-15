Нур-Султан, , 12:32 — REGNUM Очередная встреча стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на уровне премьер-министров намечена на ноябрь и должна состояться в Нур-Султане. Об этом 15 июня сообщил посол по особым поручениям, национальный координатор Казахстана по вопросам ШОС Али Ерлик, его слова приводит агентство «Казинформ».

"Казахстан является инициатором одного из важных органов ШОС — Совета глав правительств, который решает принципиальные вопросы развития взаимодействия в практических областях, в особенности в экономической сфере. Символично, что в юбилейный год организации очередную встречу премьер-министров государств-членов планируют провести в ноябре 2021 года в Нур-Султане», — сказал он.

Также Ерлик уточнил, что в Казахстане высоко ценят роль ШОС в укреплении регионального сотрудничества и безопасности на международном уровне.

«Вместе с другими членами организации наша страна стремится постоянно вносить свой достойный вклад в укрепление и полноценную реализацию ее мощного потенциала», — добавил национальный координатор Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в китайском Шанхае в очном формате прошла научная конференция ученых-женщин на тему: «Женские взгляды на ШОС: прагматизм и реальность».