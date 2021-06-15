Москва, , 12:30 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств — участников Содружества независимых государств (СНГ), передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Соглашение обеспечивает в том числе формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе устойчивого механизма (порядка) финансирования, всестороннего согласованного обеспечения и развития Совместной (объединенной) системы связи при решении совместных задач с учетом приоритетного оснащения войск (сил) современными (перспективными) средствами (оборудованием) связи.

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Реализацию направлений деятельности в рамках соглашения планируется осуществлять в рамках двусторонних соглашений, заключаемых с заинтересованными государствами — участниками СНГ.

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