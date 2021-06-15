Киев, , 12:27 — REGNUM У России есть только один способ затруднить действия Запада на Украине: жёсткий экономический, политический и военный прессинг, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 июня, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.

Как сообщалось ранее, Байден заявил, что ответ на вопрос о том, получит ли Украина членство в НАТО, зависит от того, будет ли она соответствовать необходимым критериям, в частности — решится ли «проблема коррупции». При этом президента США полагает, что ситуация в Донбассе сама по себе не исключает возможность вступления Украины в альянс.

« У меня нет сомнений в том, что, если Украиной будет и далее править та группа политиков, которая правит ей сегодня, эта страна или хотя бы то, что от неё останется, будет со временем инкорпорирована в НАТО. В этой группе широкий набор: от условных «парубиев» и «гончаренок» до «порошенков» и «зеленских». В ней присутствуют не только ярые шовинисты и евроатлантисты, но и просто те, кто связал свои карьеру и достаток с Западом.

Все они, в свою очередь, удобны США и Европейскому союзу, которые, соответственно, их защищают и поощрят. Причём освоение территории Украины американцами и европейцами не связано именно с её членством в НАТО и ЕС; его отсутствие не мешает им осваивать Украину в своих целях, что они и делают уже 30 лет.

На примере движения «Оппозиционная платформа — За жизнь» мы видим приёмы удержания выгодных Западу политиков у власти. Эта методика прошла серьёзную прокатку в Прибалтике, где партии крайних националистов и русофобов тоже были выпестованы и охраняются западными хозяевами.

У нас есть только один способ затруднить действия Запада на Украине: это жёсткий экономический, политический и военный прессинг. Украина должна быть для США и ЕС тяжёлым грузом, причём грузом, вес которого будет постоянно нарастать. Точно так же войска и объекты НАТО на Украине должны чувствовать себя, как в потенциальном огневом мешке.