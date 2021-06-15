Ставрополь, , 12:26 — REGNUM В Ставропольский край с рабочей поездкой прибыл глава правительства РФ Михаил Мишустин. В плане поездки посещение ряда объектов экономики края и проведение совещания по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа, в котором примут участие главы субъектов округа.

«Вместе с губернатором Ставропольского края глава правительства России посетит ряд объектов экономики и социальной сферы. Также запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ставрополья.

Так, Мишустин совершит поездку в город Пятигорск, где посетит предприятие «Профитэкс». Оно занимается производством фасовочно-упаковочного оборудования для пищевой промышленности. В старейшем городе-курорте Ставрополья премьер-министр также осмотрит музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история».